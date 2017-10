9,377 pulis magbabantay sa ASEAN defense ministers

Mayroong 9,377 pulis ang magbabantay para sa seguridad ng 11th ASEAN Defense Ministers Meeting (ADMM) na magsisimula ngayon sa Clark Field, Pampanga.

Mahigpit na seguridad ang inilatag ng Police Regional Office 3 katuwang ang Armed Forces of the Philippines, Office of Civil Defense, at Bureau of Fire Protection dahil nagsimula nang dumating kahapon sa Clark Field ang mga foreign delegate ng ADMM na nakatakda ngayong Linggo hanggang Miyerkules.

Nakabantay na ang mga pulis sa mga lugar kung saan magtutungo ang mga delegado para matiyak ang kanilang seguridad hanggang sa matapos ang ADMM.