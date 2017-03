9-anyos sa ‘criminal responsibility’, kinondena

Tweet on Twitter

Kinondena ng Simbahan Katolika at child rights advocate group na Unchain Children ang panukalang batas na ibaba sa 9-anyos ang ‘mini­mum age’ ng ‘criminal responsibility’ at maging ang iba pang polisiyang suportado ng administrasyong Duterte, kabilang ang Oplan Tokhang at pagbuhay sa parusang bitay.

Ayon kay Father Dio­nito Cabillas, parish priest ng Iglesia Filipina Independiente, hindi na maka-Kristiyano ang ganitong mga polisiya kaya hindi ito dapat mamayani.

Binigyan-diin naman ni Eule Rico Bonganay, spokesperson ng Unchain Children, na imbis na ganito ang gawin ng administrasyon, dapat umanong umisip ng ibang batas at programang papabor sa buhay

“Walang sinoman na dapat kumitil ng buhay, ‘yan ang maka-Kristiyano, kapag may kumitil ng buhay, hindi ‘yan maka-Kristiyanong polisiya,” ayon kay Bonganay.

“Yung sinasabing collateral damage, mga tao sila, may buhay. Imbes na magpatupad ng ganitong programa na magreresulta sa pagkitil ng buhay. Magpatupad dapat ng programa ang pamahalaang magbibigay ng proteksyon sa karapatan ng mga bata,” dagdag ni Bonganay.