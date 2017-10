879 Bulakenyo, naambunan ng pangkabuhayan project ng DOLE

Pinangunahan nina Sec. Silvestre H. Bello III ng Department of Labor and Employment(DOLE), Gov. Wilhelmino M. Sy-Alvarado at Vice-Gov. Daniel R. Fernando ang inagurasyon ng Provincial Livelihood Training Center at awarding ng DOLE Starter Kit, Sari-Sari Store at Pandesalang Bayan sa Capitol compound,Malolos City,Bulacan kamakalawa.

May kabuuang bilang na 879 na mga Bulakenyo ang tumanggap ng panimulang pangkabuhayan na maaaring gamitin sa kani-kanilang sisimulang negosyo kabilang na ang may 200 benepisyaryo ng Sari-sari Store groceries.

Tumanggap din ang 250 para sa massage therapy, 100 para sa beauty care at hair dressing, 34 para sa soap making, 15 para sa welding, 30 para sa sewing kit, 150 para sa food processing at 100 para sa ‘Pandesalang Bayan’.

Bukod sa makinarya, tumanggap din ang mga benepisyaryo ng ‘Pandesalang Bayan’ ng ‘Nego-Kart Project of DOLE Integrated Livelihood Program, Serbisyo para sa Mobile Vendors’ at P5,000 na halaga ng produktong panggawa ng pandesal.

Ngunit sinabi ng kalihim na itataas niya ito mula sa P5,000 at magiging P20,000 na halaga ng panimulang produkto kung saan hiningi nito ang tulong ni DOLE Regional Director Ana Dione upang maisakatuparan ito.

“We are grateful for the commitment of the Provincial Government of Bulacan in providing comprehensive career guidance to the young people of the province. I hope you continue to help us in promoting decent work gains and in addressing the remaining challenges in our labor force,” ani Bello.