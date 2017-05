85 PATAY SA MARAWI

Umaabot na umano sa 85-katao ang kumpirmadong patay sa ikalimang araw ng sagupaan sa Marawi City, ayon sa ulat ng militar.

Ayon kay Lt. Col. Jo-ar Herrera, spokesperson ng 1st Infantry Division ng Philippine Army, may 19 sibilyan ang pinatay ng mga rebelde kasama ang mga kababaihan at bata.

“These are civilians, women. These terrorists are anti-people. We found their bodies while conducting rescue operations (on Saturday),” pahayag ni Herrera.

May 13 naman umanong sundalo at dalawang pulis ang napatay sa sagupaan habang may 51 Maute fighters ang nalagas sa panig ng kalaban.

Nakarekober din ang pamahalaan ng 16 matataas na kalibre ng armas na gamit ng Maute group.

Sa 19 na sibilyan kabilang ang walong bangkay ng kalalakihan na pawang mga trabahador ng isang bakery sa Marawi City na natagpuan sa isang open manhole sa lungsod.

Hanggang sa ngayon, nagpapatuloy umano ang pagsasagawa ng surgical airstrike sa Marawi City habang patuloy din ang clearing operations.

Pero sinisikap umano ng militar na tapusin na ang operasyon sa lalong madaling panahon lalo’t panahon na ng Ramadan.

“Hangad ng AFP na malinis laban sa presensya ng terorista sa lalong madaling panahon ang Marawi nang walang malaking damage,” wika ni Herrera.

Naunang sinabi ni AFP spokesman Brig. Gen. Restituto Padilla na kailangan pa rin ang airstrike dahil pinupu­wersa ng mga rebelde ang gobyerno na gawin ito.

“In as much as we would like to avoid colla­teral damage, these rebels are forcing the hand of government by hiding and holding out inside private homes, government buildings and other facilities,” ani Padilla. “Their refusal to surrender is holding the city captive. Hence, it is now increasingly becoming necessary to use more surgical airstrikes to clear the city and to bring this rebellion to a quicker end.”