8 pasaherong ‘Maute’ hinarang sa NAIA

Walo katao kabilang ang isang overseas Filipino worker (OFW) na nakatakda sanang sumakay sa Cebu Pacific flight ang hinarang kahapon sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) dahil sa apel­yidong Maute.

Ayon kay Charo Lo­garta, tagapagsalita ng Cebu Pacific, dinala sa Airport Police Department ang pito ay isinasailalim na sa masusing imbestigasyon.

Kabilang sa mga naharang ay sina Abdul Kahar Maute, Al Nizar Maute, Abdul Rahman Maute, Yasser Maute, Ahzari Maute, Mawiyag Cota at Akmali Mawiyag.

Ang nabanggit na mga pasahero ay hinarang ng Bureau of Immigration (BI) sa NAIA na patungo sana sa Kuala Lumpur sa Malaysia at pasakay ng Cebu Pacific flight 5J-499 dakong alas-2:10 ng hapon.

Apat sa kanila ang luma­bas na may derogatory record mula sa Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines (ISAFP) at sumasailalim sa masusing interogasyon.

Nabatid na isa pang pasahero ang na-hold na nakilala namang si Aziz Maute, 25 anyos, siya ay patungo Riyadh via PAL flight PR-654, subalit matapos ang ilang oras na interogasyon lumabas na lehitimong OFW si Aziz at may ilang taon nang nagtatrabaho sa Riyadh bilang housekeeper.

Makalipas ang imbes­tigasyon kay Aziz siya ay pinakawalan ng BI at nakatakda siyang magpa-rebook sa PAL flight para bukas patungong Riyadh.

Ang mga naharang na Maute ay pawang tubong Marawi at Iligan.

Sa ngayon ay hinihintay pa ang official statement ng Bureau of Immigration hingil sa pitong naharang na pasahero.

Hindi naman matukoy kung ang pitong nabanggit ay kabilang sa mga may ­arrest order na ipinalabas ng Department of National­ Defense (DND) kaugnay pa rin sa umiiral na Martial Law sa rehiyon ng Minda­nao.