7 Bulacan pusher nadakip

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Pitong katao kabilang ang tatlong babae ang nadakip ng Bulacan PNP sa magkakasunod na illegal drug operation sa Bulacan kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang mga naarestong sina Kristie Ann Joy Dionisio, alyas ‘Dimple’, 37; at kinakasamang si Gregorio Dionisio II, 41, kapwa ng No. 211 Libis, Brgy. Duhat, Bocaue; Juanilio Candelario alyas ‘Caloy’,36; Raquel Cruz, 46 at Renante Vicente, 48, pawang ng Barangay Cutcut, Pulilan.

Nasakote din sina Ricardo Madlangsakay, 46; at Licel May Largo y Dela Peña alyas ‘May’, 30, kapwa taga-Bulakan, Bulacan.

Nabatid na dahil sa sunod-sunod na isinagawang buy-bust operation ng Bulacan police kaya nakorner ang mga suspek at nakumpiska sa kanila ang 40 pakete ng shabu at buy-bust money.