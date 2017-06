60,000 na-regular sa trabaho

Ipinagmalaki ni Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre Bello III na umaabot sa 60,000 empleyado ang naging regular na sa kanilang trabaho mula nang ipagbawal ang end-of-contract scheme (endo) sa bansa noong nakalipas na buwan ng Marso.

Sinabi ng kalihim na mula nang ipagbawal ang endo ay umabot na sa nasabing bilang ang mga manggaga­wang ­Pilipino ang naging regular at inaasahang madaragdagan pa kapag tuluyan nang nawakasan ang endo sa pamamagitan ng implementasyon ng DO No. 174 series of 2017.

Aniya, sa oras na iimplementa ang naturang DO ay magkakaroon na ng kapangyarihan ang DOLE na magsagawa ng mahigpit na pag-iinspeksyon sa lahat ng business establishments sa buong bansa.

Sinasabing sa kasalukuyan ay nasa 900,000 business establishments pa ang hindi naiinspeksyon ng DOLE kung sumusunod ba ito sa DO 174.