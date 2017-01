6 Tsekwa, Pinoy sa drug trade kinasuhan na

By Noel Abuel

Sinampahan na ng kaso ng National Bureau of Investigation (NBI) ang anim na kataong kabilang ang tatlong Chinese nationals kaugnay ng pagkakasangkot ng mga ito sa illegal drug trade.

Kasong paglabag sa Comprehensive Dange­rous Drugs Act ang isinampang kaso ng NBI sa korte laban sa mga Chinese nationals na s­ina Shi Gui Xiong aka ‘Xiong,’ 44; Che Wen De aka ‘Jacky Tan,’ 44; Wu Li Yong aka David Go, 44 at ang mga Pilipinong ka­sabwat ng mga ito na s­ina Abdullah Mahmod Jahmal, 33; Salim Cocodao Arafat, 19 at Basher Tawaki Jamal, 19.

Nadakip ng NBI ang mga suspek sa isinagawang magkakahiwalay na operasyon noong naka­lipas na Disyembre 23 sa 309 Mangga Street, Little Baguio; 24 A Bonifacio; at sa harap ng isang fast-food outlet sa panulukan ng Missouri at Annapolis Streets sa San Juan City.

Nasabat dito ng NBI ang tinatayang 630.373 gramo ng pinaghihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu.

Dinala ang mga akusado sa Departmernt of Justice (DOJ) para sumailalim sa inquest proceedings noong nakalipas na Disyembre 27 sa harap n­ina A­ssistant State Prosecutors Mary Jane Sytat at Ethel Rhea Suril.