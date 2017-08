6 punglo itinanim sa ulo at mukha

By Nonnie Ferriol

Duguan at walang buhay na bumulagta sa minamanehong private jeepney ang isang negosyante makaraang pagbabarilin sa ulo at mukha ng hindi nakilalang mga suspek sa Bago Bantay, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Sa report kay QCPD Director Chief/Supt. Guillermo Lorenzo Elea­zar ng Criminal Investigation Detection Unit (CIDU), nakilala ang biktima na si Alfredo­ Roxas y Habla, 47, may-asawa, tubong Sorsogon at naninirahan sa No. 13-Laguna St., Brgy. Ramon Magsaysay, Bago Bantay ng nasabing lungsod na nagtamo ng tadtad ng tama ng bala.

Ayon kay Eleazar, alas-9:25 ng gabi nang mangyari ang pamamaril sa biktima sa kahabaan ng Laguna St., corner Cagayan St., Brgy. Ramon Magsaysay, Bago Bantay.

Base sa pahayag kay PO3 Rhic Roldan Pittong ng CIDU ni Edgardo Rodriguez miyembro ng Barangay Public Safety Office (BPSO), nasa kanilang bahay siya nang makarinig ng mga putok ng baril ‘di kalayuan sa kanyang bahay kaya’t agad itong lumabas, dito niya nadiskubre ang isang private jeepney na may plakang DKL 447 kung saan duguan nakasubsob sa manibela ang biktima at bumangga pa ang sasakyan nito sa nakaparadang kulay green Hyundai Accent na may plakang AOA 8508.

Narekober sa crime scene ng mga operatiba ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) ang anim na basyo ng bala at isang deformed fired bullet na pinaniniwalaang tumama sa biktima.