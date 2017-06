6 kawani ng Ilocos ilegal ang pagkakakulong

Tweet on Twitter

Idiniin kahapon ng abogado ng anim na empleyado ng pamahalaang panlalawigan ng Ilocos Norte na walang batayang legal ang kanilang pagkakakulong sa Kamara del Representantes simula nitong Lunes.

Ayon kay Atty. Toto Lazo, ang kanyang mga kliyente ay hindi mga kriminal dahil hindi pa napapatunayan nang walang kaduda-duda saan mang korte sa bansa na maling gamitin ang P66 milyong excise tax mula sa tobako at sigarilyo para sa mga pangangailang equipment ng tobacco farmers, kaya hindi dapat sila makulong sa Kamara.

Ang anim na nanatiling nakadetine sa Legislative Security Bureau ay sina Ilocos Norte Bids and Awards Committee Chairman Pedro Agcaoili, Provincial Accountant Edna Battulayan, Budget Officer Evangeline Tabulog, Provincial Treasurer Josephine Calajate at mga kawani na sina Genedine Jambaro at Encarnacion Gaor.