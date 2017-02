6 bihag ng NPA palalayain

Tweet on Twitter

Bilang pagpapakita ng suporta sa panunumbalik ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng rebeldeng komunista at ng pamahalaan, isinasapinal na ng mga rebeldeng komunista ang pagpapalaya sa anim na sundalo, militiamen at pulis na nasa kanilang kustodiya sa Mindanao.

Ito ang kinumpirma ni Joaquin Jacinto, ang tagapagsalita ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa Mindanao. Kinilala nito ang mga palalayain na sina PO2 Jerome Anthony Natividad, PFC Edwin Salan, Sgt. Solaiman Calucop, at PFC Samuel Garay.

Sinabi ni Jacinto na pinoproseso na ang hakbang na ito kasunod ang pahayag na dalawa pang bihag na hawak ng isang unit ng New People’s Army (NPA) ang kanila pang pakakawalan.

Bagama’t hindi kinumpirna, posibleng ito ay ang mga militiamen na sina Rene Doller at Carl Mark Nucos na dinukot sa Lupon, Davao Oriental noong February 14.