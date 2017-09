6 barko ng raliyista negatibo

Negatibo. Ito ang pagtitiyak ni PNP chief Director General Ronald sa naglabasang report na may anim na barkong inarkila ng mga kalaban ng Duterte administration para maghakot ng mga raliyista mula sa Visayas at Mindanao.

Ayon kay Dela Rosa, batay sa kanilang ginawang beripikasyon sa mga shipping industries sa Visayas at Mindanao, walang katotohanan ang nasabing report dahil normal ang volume ng passengers sa mga barko nitong mga nakalipas na araw.

Sinabi pa ni Dela Rosa na may report siyang nakuha na may 50 pampasaherong dyip pa nga raw ang nakahanda para sumali sa rally sa may southern part ng Metro Manila pero puro driver lamang aniya ang laman ng dyip at walang mga sakay.

Habang isinusulat ang balitang ito ay nanatiling payapa ang National Day of protest at wala silang namo-monitor ng anumang kaguluhan.