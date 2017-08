6.3 MAGNITUDE QUAKE: WARNING SA ‘THE BIG ONE’

Bagama’t maagap na nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) na walang koneksyon sa kinatatakutang ‘The Big One’ ang 6.3 magnitude na lindol sa Batangas kahapon, isa naman umano itong paalala sa posibleng maganap.

Itinuturing ni Quezon City Rep. Alfred Vargas na ‘warning’ na sa kinatatakutang Big One ang lindol kahapon dahil sunud-sunod na ang pagyanig na nagaganap sa bansa mula pa noong Pebrero.

“The 6.3-magnitude earthquake that struck southwest of Nasugbu, Batangas and felt in parts of Metro Manila should be treated as a strong warning to all of us,” ani Vargas.

Noong Hulyo 7, lumindol sa Kananga, Leyte na may lakas na 6.5 habang noong Abril naman ay lumindol din sa Mabini, Batangas na may lakas na 5.5 at noong Pebrero ay may lakas na 6.7 magnitude na lindol sa Surigao City, Surigao del Norte.

“I urge the government agencies concerned and the public as well, to be more vigilant and to double their efforts in preparing for the Big One. Let us be calm but prepared in dealing with this. #Keepsafe #stayalert,” ani Vargas.

Sinasabing aabot sa lakas na 7.2 magnitude na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault na siyang dahilan kaya nagsasagawa ang Metro Manila ng mga regular na earthquake drill.

Sinabi naman ni House committee on metro manila development chairman Winston Castelo ng Quezon City na kaila­ngang seryosohin na ng mga tao ang earthquake drill at maghanda ang mga ito ng emergency kits sa kani-kanilang bahay.

“The Big One is not a joke. Let’s prepare for it,” ayon pa kay Castelo.

Kaugnay nito, sa pahayag kahapon ng Earthquake Monitoring Division head na si Ismael Narag, sinabi nitong ang naganap na lindol ay sanhi ng paggalaw ng Manila Trench, isang oceanic­ trench sa West Philippine Sea.

“Hindi ito related sa magnitude 7.2 na fault na bumabagtas sa Metro Manila. Ito po ay related sa mga nag-fracture na plate along Manila Trench,” ani Narag kaya wala umano silang inaasahang damage.

Gayunpaman, nagpaalala si Narag sa publiko na laging maging handa dahil nagkakasunud-sunod ang mga lindol sa mga populated areas.

“Paalala lang talaga natin na ang Pilipinas ay talagang madalas maganap ang lindol so kung mapapansin natin nitong 2017 medyo sunud-sunod ang earthquake natin.

‘Yung earthquake ngayon­ ay nagaganap malapit sa mga populated areas dahil dito nagkakaroon tayo ng mga casualties kaya importante po na lagi ta­yong naghahanda,” paalala pa ni Narag.