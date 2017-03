54 recruits sa drug ops salang-sala

Umaabot na sa 54 na inisyal na tauhan ang nai-recruit ng bagong tatag na Drug Enforcement Group (DEG) ng Philippine National Police (PNP), matapos ang halos isang linggo mula nang ilunsad ito.

Ayon kay DEG director, Sr. Supt. Graciano Mijares, ang 54 personnel ay naitalaga na.

Siniguro ni Mijares na dumaan ang mga bagong recruit na kasapi sa mahigpit na pagpili para ­tiyakin na matino at walang ­record ang mga ito.

Napag-alaman na ilan sa mga kasapi ngayon ng DEG ay galing din sa binuwag na Anti-Illegal Drugs Group (AIDG) pero isasailalim pa rin ang mga ito sa background investigation at periodic drug testing.

“The DEG will also have its own counter-­intelligence unit unlike the AIDG,” wika ni Mijares.

Tinitingnan pa ni Mijares na mapunan pa ang mga kakulangan para sa grupo para makumpleto ang kinakailangang 477 kasapi nito sa buong bansa.

“Hopefully, in due time, we will be fully ope­rational in the islands of Luzon, Visayas and Mindanao,” pahayag ni Mijares sa ginanap na press briefing sa Camp Crame.

Layunin ng binuong DEG na masugpo at maaresto ang mga high-value targets gaya ng mg financiers, manufacturers,­ distributors,­ traffickers at protectors ng lahat ng ­illegal drug trade.

“There will be no overlapping… The Armed Forces of the Philippines will help us in fighting high-value targets specially ‘yung mga areas na just like some parts of Mindanao,” pahayag ni Mijares.