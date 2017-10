Laro mamaya (Philippine Arena, Bocaue)

7 p.m. – Meralco vs. Ginebra

Wala nang bukas para sa Ginebra at Meralco.

Sa last game ng 2016-17 season ng PBA, magbabanggaan ang Gin Kings at Bolts para pag-agawan ang titulo ng season-ending Governors’ Cup sa Philippine Arena.

Ginebra ang defending champion sa torneo, Meralco din ang tinalo nila sa anim na laro noong isang taon.

Naibuhol ng Bolts sa tigatlong laro ang serye sa 98-91 win noong Miyerkules.

“It’s truly a 50-50 game, that’s why you don’t want to play a Game 7 if you could avoid it.

If you’re in the lead you don’t want to lose and play a Game 7 because it becomes a 50-50 game. It’s anybody’s game at this point,” diin ni Ginebra coach Tim Cone.

“Winning is a lot of motivation by itself,” sagot ng counterpart niya sa Meralco na si Norman Black.

“It’s actually being known as a winner… about people saying, ‘Mas magaling ka,’ especially against Ginebra.”

Kung pagbabasehan ang mga nakaraang laro sa serye, mukhang pabor sa Meralco dahil nanalo ito ng Games 3 at 4 pagkatapos ng da­lawang araw na pahinga. Pero giit ni Black na kailangang hindi naubusan ang kanyang players mula sa nakakapagod na Game 6.

Bukod sa titulo, gusto rin ni Cone na bigyang kasiyahan ang inaasahang bagong record na crowd, karamihan ay maka-Ginebra, na pupunta ulit sa venue at hindi maunsyami tulad nitong Miyerkules.

“We gotta give the crowd something to cheer about,” sabi ni Cone. “We didn’t give the crowd anything to cheer about tonight and I hope we can give them something to cheer about (sa Biyernes).”

Muli ay may free rides na ibibigay ang PBA para sa fans na gustong manood ng Game 7 sa Bocaue. First come-first served basis ang libreng sakay, pick-up at drop-off points sa JAM terminal sa Cubao. Unang trip na aalis pa-Philippine Arena ay 2 p.m.