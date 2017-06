5 years kulong at P5M multa sa ‘fake news’

Iminungkahi ng isang senador na patawan ng limang milyong pisong multa at limang taong pagkakakulong ang sinumang magpapakalat, mag-reproduce, magpalabas at maglathala ng false news o ‘fake news’ sa peryodiko, telebisyon/radio at sa social media.

Ang naturang panukala na nakapaloob sa Senate Bill No. 1492 ay akda ni Sen. Joel Villanueva.

“To be covered under this Act, such false news or information must cause or tend to cause panic, division, chaos, violence, hate or must exhibit or tend to exhibit a propaganda to blacken or discredit one’s reputation,” ayon sa panukala.

“In addition, the person doing any of the foregoing acts must have full knowledge that such news or information is false, or have reasonable grounds to believe that the same is false,”ayon pa sa panukala ni Villanueva.

Ang mapapatunayang nagpakalat ng fake news ay makukulong ng mula isang taon hanggang limang taon at pagbabayarin ng multang P 100,000 hanggang P 5,000,000.

Kung ang offender ay isang public official, doble ang multang babayaran, doble ang haba ng pagkakakulong at hindi na maaaring makaupo sa anumang puwesto sa gobyerno habambuhay.

Kung ikaw ay kinasangkapan lamang sa pagpapakalat ng fake news, mas mababa ang multa at parusa.

Ang mga mass media enterprise o social media platform na nabigo o tumangging alisin ang fake news ay pagmumultahin ng P10 milyon hanggang P20 milyon at kulong ng mula 10 taon hanggang 20 taon.