5-YEAR MARTIAL LAW KINONTRA AGAD

Kinontra ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang suhestiyon ni House Speaker Pantaleon Alvarez na pana­tilihin ang Martial Law sa Mindanao hanggang sa matapos ni Pangulong ­Rodrigo Duterte ang termino sa 2022.

Ayon kay Pimentel, na isang Mindanaoan din tulad ni Alvarez, idineklara ang Martial Law sa Min­danao para mapigil ang rebelyon na pinasimulan ng teroristang Maute Group sa Marawi City.

Kung mananatili ang Martial Law sa Mindanao­ sa loob ng limang taon, aakalain ng marami na limang taon pa matatapos ang rebelyon sa rehiyon.

“That sends a message that rebellion is still there. Pag-isipan mabuti ‘yan,” babala ni Pimentel, president of ruling PDP-Laban.

Simula nang ideklara ang Martial Law sa Mindanao noong Mayo 23, 2017, naglayasan na ang maraming dayuhang tu­rista sa takot sa Martial Law. Sa loob ng isang buwan matapos ideklara ang Martial Law, may 12,000 South Korean tourists ang nagkansela ng kanilang pagbisita sa bansa dahil sa gulo sa Marawi City.

Sa paliwanag ni Alvarez, kung mananatili ang Martial Law sa Mindanao­ ng mahabang panahon, hindi lang ang problemang dulot ng teroristang Maute Group ang makokontrol ng puwersa ng gobyerno kundi ang rebelyon ng iba pang rebel group.

Matatapos na ang 60-day Martial Law sa Mindanao ngayong Hulyo­ 22 kung kaya’t umiinit ang diskusyon kung kinakailangan pa ang extension nito.

Nanindigan naman si Pimentel na may kapangyarihan si Pangulong Duterte na humirit sa Kongreso upang mapalawig ang Martial Law sa Mindanao.

Ayon pa kay Pimentel, wala pa siyang posisyon sa extension ng Martial Law dahil kaila­ngan pa niyang malaman sa mili­tary officials ang update sa isinagawang operas­yon sa Marawi City.

Kaugnay nito, hindi rin kinagat ng Malacañang ang pinalulutang na ideya ni Alvarez na palawigin ang Martial Law sa Mindanao hanggang taong 2022.

Ayon kay Presidential spokesperson Ernesto Abella, personal lamang itong ideya ni Speaker Alvarez.

“Speaker Alvarez has clarified that his remarks to extend Martial Law until 2022 is his personal­ opinion,” ayon sa inilabas na pahayag ni Abella kahapon.

Binigyang-diin ni Abella na ang pagpapalawig sa batas militar ay alinsunod pa rin sa magiging kapasyahan ng Punong Ehekutibo.

“Extending Martial Law is the decision of the President which PRRD (President Rodrigo Roa Duterte) said would rest on the assessment and the recommendation of the Armed Forces of the Philippines (AFP), the Philippine National­ Police (PNP) and other­ stakeholders of the Marawi situation,” dagdag ni Abella.