5 POLICE MOBILE INAMBUS

By TONITE Reportorial Team

Tinambangan ang police convoy na binubuo ng limang police mobile unit sa Baloi, Lanao del Norte kagabi.

Sinasabing galing ng Marawi City ang limang mobile unit ng Regio­nal Public Safety Battalion ng Autono­mous Region in Muslim Mindanao (RPSB-ARMM) kasama ang Regional Philippine National Police-Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) at patungong Iligan City nang mangyari ang pa­nanambang pasado alas-otso kagabi.

Sa inisyal na ulat, apat na mula sa tropa ng gobyerno ang sinasabing nasugatan dahil sa nangyaring pana­nambang, na nangyari sa border ng mga bayan ng Pantar at Baloi sa Lanao del Norte.

Hindi pa naman malinaw sa ulat kung ang nangyaring ambush ay may kaugnayan sa kaguluhan sa Marawi City kung saan may nangyayaring engkwentro sa pagitan ng tropa ng gobyerno, Maute group at iba pang local terrorist.

Dalawa ring pulis na sinasabing kasama sa nangyaring pag-ambush ang naispatang isinugod sa isang ospital sa Iligan City.

Dahil sa insidente ay mahigpit ang ipina­tutupad na seguridad sa Iligan City kung saan isinugod ang ilan sa mga tinambangang mga tauhan ng RPSB-ARMM at PNP-CIDG.

Samantala, habang isinusulat ang balitang ito ay hindi pa makumpirma ng RPSB-ARMM ang pagkakakilanlan ng mga pulis na tinamaan sa nangyaring pananambang.