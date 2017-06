5 PATAY SA LUMUBOG NA BANGKA

Tweet on Twitter

Lima ang kumpirmadong patay at nasagip ang 44 na sakay habang isa na lamang ang nawawala sa lumubog na bangkang de motor sa karagatang sakop ng Romblon kahapon ng hapon.

Ayon kay Sr. Insp.­ Ladylene Ambunan, de­puty chief of police ng Romblon Municipal Police Station, kabilang sa namatay ay si Dr. Laudemir Famarin, dalawang sanggol at dalawa pang hindi pa nakikilala.

Sa ulat naman ni Philippine Coast Guard (PCG) spokesperson Commander Armand Balilo, dakong alas-12:50 ng tanghali­ nang maganap ang trahedya sa karagatang sakop ng Barangay Agbudia, Romblon dahil sa sobrang lakas ng hangin na tumama sa M/B Alad Express 2.

Nalaman na alas-9:40 ng umaga nang umalis sa Port of Sibuyan ang M/B Alad Express 2 na may 50 pasahero patungo sa Port of Romblon.

Nabatid na hindi pa man umaabot sa Port of Romblon ang bangka nang lumubog ito sa bisinidad na sakop ng Agbudia, Romblon, batay sa natanggap na tawag ng PCG dakong alas-dos ng hapon, kahapon.

Agad nirespondehan ito ng PCG personnel mula sa Sub-Station Romblon, Sub-Station Bagacay kasama ang K-9 units.

Tumulong din sa paghahanap ang Disaster Risk Reduction Management Office (DRRMO), mga residente at lokal na pamahalaang Romblon at Philippine National Police (PNP).

Narekober sa isinagawang search and rescue operations ang limang bangkay at apatnapu’t apat na pasahero at tri­pulante na nasa ligtas na kalagayan habang isa pa ang patuloy na pinaghahanap.