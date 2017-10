5 military bases para sa US troops aayusin na

By Betchai Julian

Sa taong 2018 na pasisimulan ang construction sa limang Philippine mili­tary bases na siyang tinukoy bilang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) locations.

Ito ang kinumpirma ni AFP chief of staff Gene­ral Eduardo Año at ayon sa opisyal, ang limang EDCA locations ay gagamitin ng mga American troops sa ilalim ng EDCA na nilagdaan noong April 2014.

Nakapaloob sa EDCA na maaaring taasan ng US ang kanilang military presence sa Pilipinas sa pamamagitan ng rotation of troops kasama ang kanilang mga military assets na gagamitin para sa humanitarian at maritime security operations.

“Tapos na ang gina­wang survey at iba pang mga kailangan kaya all set na ang construction sa mga ito. Popondohan ito ng US,” wika ni Año.

Una nang tinukoy ang limang lugar sa bansa na siyang magiging EDCA locations at ito ay ang Antonio Bautista Air Base, Basa Air Base sa Pampanga, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro at Mactan-Benito Ebuen Air Base sa Cebu.