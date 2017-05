5 Malabon ‘ninja cops’ sumuko

By Cherk Balagtas

Lima sa pitong mga alagad ng batas na pawang nakatalaga sa Malabon City Police na umano’y sangkot sa kidnapping, carnapping, robbery extortion at planting of illegal drugs sa isang babae ang kusang sumuko sa kanilang mga kabaro kamakalawa ng gabi.

Sa press statement na inilabas ng Philippine National Police (PNP) ay kinilala ang limang sumuko na sina PO3 Luis Hizon Jr., PO2 Michael Huerto, PO3 Michael Angelo Solomon, PO1 Ricky Lamsen at PO1 Jovito Roque, pawang nakatalaga sa Malabon City Police Station.

Ang lima ay sinasabing kasama umano sa pangi­ngidnap ng biktimang si Norma De Guzman Adra­les, noong Mayo 20, taong kasalukuyan, matapos bisitahin ang kanyang nobyo sa medium security compound ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa.

Matatandaang sa ini­syal na ulat ng pulisya ay mga maskarado umanong mga kalalakihan ang tumangay ng sasakyan ng biktima at ilan pang mga personal na kagamitan nito kabilang ang kanyang mga alahas, mga cellphone, laptop at P6,000 na pera.

Ayon sa Philippine National Police-Counter-Intelligence Task Force (CITF) humingi umano ng demand ang mga suspek sa biktima at kalaunan ay sa nobyo nito na isang kilong shabu at P2M na sa pakikipagtawaran ay buma­ba sa P1M.

Nauna nang naaresto at nasampahan ng kaukulang kaso sa Department of Justice (DOJ) ang apat na sina PO2 Wilson Sanchez, SPO2 Ricky Pelicano, PO1 Joselito Ereneo at PO1 Frances Camua.

Ang mga sumuko namang mga pulis ay sasampahan ng mga kasong robbery, kidnapping, carnapping at planting of illegal drugs.

Samantala,tinutugis pa rin sina PO3 Bernandino Pacoma at SPO2 Gerry Dela Torre.