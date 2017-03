5 COED KUMANTA SA OFW MURDER

Kusang loob na lumutang sa tanggapan ng Quezon City Police District (QCPD) ang limang kolehiyala na kasama umano sa grupo ng mga kalalakihan na nambugbog at nakapatay sa isang overseas Filipino worker (OFW) na photographer at naka-assign sa Australia, sa labas ng isang bar sa Brgy. Laging Handa noong Sabado, Marso 4, 2017 ng madaling-araw.

Kinilala ni QCPD Director Chief/Supt. Guil­lermo Lorenzo Eleazar ang limang kababaihan na sina Glory Mar Suba, Patricia Dianne Marquez, kapwa estudyante ng San Beda College-Manila; Sabrina Del Monte ng San Sebastian College-Manila; Joliena Talaman ng Jose Rizal Univerity-Mandaluyong City at Andrea Feliciano ng Far Eastern University-Manila.

Ayon kay Eleazar, sa paglutang ng mga nabanggit na kolehiyala ay kinilala ng mga ito ang mga suspek na nahagip ng video na sina Earl Brian Caliwag Grande ng University of the East; Cyril Angelo Rada ng University of the East-Manila at isang Jameel Haron Benito ng STI Recto-Manila. Habang si Mohammad Marzan Piti-Ilan alyas ‘Pits’ ng National University-Manila ay matagal na umanong na-identify dahil sa mga reklamo umano rito na kaguluhan.

Gayundin ay upang linisin umano ang kanilang pangalan sa pagkakasangkot sa grupo na nambugbog at nakapatay sa biktimang si Abigail Gino Basas, 29, ng Brgy. Old Balara, Quezon City.

Bago ang paglutang ng nasabing mga kababaihan ay nakakuha ng CCTV footage ang QCPD Criminal Investigation and Detection Unit (CIDU) sa ilalim ng pamumuno ni P/Supt. Rodelio Marcelo at dalawa sa mga testigo ay kasamahan ng biktima, habang ang natitira ay mga customers ng establisyemento na positibong itinuro ang mga miyembro ng grupo sa CIDU investigators.

Base sa video tapes, ang pambubugbog ay nangyari matapos mabangga ng kasamahan ng biktima ang isa sa mga suspek sa bar sa Scout Dr. Lascano St., Brgy. Laging Handa, Quezon City.

Nahagip pa ng CCTV ang pagsusumbong umano ni Mohammad sa kanyang mga kasamahan hinggil sa nangyari sa labasan ng bar kung saan ay nasanggi umano ng biktima si Mohammad. Doon na umano nagtayuan ang iba pang mga kasamahan niya at hinabol ang mga biktima.

Nang maabutan na ay doon na inumpisahang paggugulpihin ng mga suspek ang mga biktima na ikinasawi ni Basas at habang naging malala naman ang kalagayan ng isang kasama ng biktima. Hinala ng mga awtoridad na posibleng gumamit ng mga brass knuckles ang mga suspek kaya malubhang nagulpi ang mga biktima.

Sa pagsisiyasat sa bar, sinabi naman ng mga bouncers at waiters sa CIDU investigators na ang grupo ng mga suspek ay may rekord narin umano sa mga kaguluhan sa establisyemento.

Sa pagsasalita ng limang kababaihan ay tiniyak pa ni Eleazar na idaraan sa masu­sing evaluation ang mga ibibigay na statement at pag-aaralan din mabuti ang ibibigay na impormasyon ng mga ito.

Posible rin umanong ikonsiderang witness ang limang kolehiyala na nangako rin na makiki­pagtulungan sa imbestigasyon.

Patuloy ang ginagawang follow-up operation ng CIDU laban sa mga nakakalaya pang mga suspek.