5 bata ibinugaw sa halagang P100

Kaawa-awa ang sinapit ng limang batang hamog o mga batang pa­laboy na nasa edad 9-15 matapos silang sagipin ng mga awtoridad sa kalsada at natuklasang may sexually transmitted disease habang isang 14-anyos na dalagita ang nabuntis naman ng kapwa niya menor-de-edad.

Inilahad ni Laura Clemente, ang officer-in-charge ng Manila Youth Reception and Action Center na may tanggapan sa Ermita, Maynila, na tinamaan ng STD ang mga batang lalaki makaraang ibugaw sa mga beki na kostumer sa halagang P100 lamang.

Isa sa mga batang ito ay hindi pa tuli subalit ibinugaw pa rin.

“The boys who had STDs were used by homosexual men who pay boys to have sex with them. They were paid P100 each. Five boys are reported to have STDs. One boy was not even circumcised yet. We reported this to the police and the authorities are now trying to find these men who used the boys. The root cause must be cut,” ayon kay Clemente.

Kasalukuyang nasa pangangalaga ng Manila Social Welfare Department (MSWD) ang mga batang nasagip sa kalye at binigyan ng atensiyong medikal para mapagaling ang kanilang sakit.

Samantala, sinabi ni MSWD chief Nanet Tanyag na kanilang tinu-turn over ang mga batang nasasagip sa kalsada sa Manila Boystown Complex sa Marikina City.

Pinag-aaral aniya ang mga bata sa Fugoso Integrated School na nagbibigay ng Alternative Learning System (ALS).

Ang mga nasa hustong edad naman ay isinasai­lalim sa iba’t ibang development activities tulad ng skills and livelihood trainings at basic business management courses.

Idinagdag ni Tanyag na sa kanilang paglabas ay maaari rin silang i-refer sa Public Employment Service Office (PESO) upang magkaroon ng hanapbuhay.