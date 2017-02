5-6 gagawing legal

Tweet on Twitter

Upang maging legal ang kanilang negosyo, bibigyan ng transition period ng Department of Trade and Industry (DTI) ang mga Indian national na nagpapautang ng “5-6” sa bansa.

Ito ay sa pamamagitan ng kanilang grupo, ang Indian Chambers of Commerce.

Sinabi ng DTI, ito umano ay bahagi ng reporma ng micro-financing system sa bansa upang matigil na ang pautang na 5-6, na karamihan sa mga Pilipino ay nalulubog dito.

Dahil dito, inatasan ng DTI ang Indian Chambers of Commerce, partikular ang mga lending operator na gawing legal at ipa-rehistro sa Security and Exchange Commission (SEC) ang negosyo nila sa pagpapautang.

Sa datos ng DTI, nabatid na umabot na sa P2.4 bilyong halaga ng kabuuang operasyon ng “5-6” ngayon sa Pilipinas, babang aabot naman sa 30,000 ang nag-ooperate nito.

Layunin ng DTI na matulungan ang mga Indian national na naninirahan sa Pilipinas na maging legal ang hanapbuhay sa pamamagitan ng pagpapautang.