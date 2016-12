5 in 1 ang 2017 budget

By Boyet Jadulco

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Ipinagtanggol ni Senate President Aquilino ‘Koko’ Pimentel III ang Senado sa mga kritisismo na dalawang batas lamang ang naipasa nila ngayong taon.

Ayon kay Pimentel, kahit dalawa lang ang naipasa ng Senado nga­yong taon — ang postponement ng barangay at SK elections at ang 2017 national budget — limang batas naman ang umiral nang pirmahan ni ­Pangulong Rodrigo Duterte ang P3.35 trilyon­ 2017 ­General Appropriations Act (GAA).

“Actually kung tutuusin mga apat o limang batas ‘yung budget law na pinasa ng Senado,” depensa ng Senate President.

Sa 2017 GAA, naging­ batas din umano ang ­libreng pag-aaral ng mga estudyante sa state universities and colleges (SUCs), libreng irrigation, libreng health insurance, rice allowance sa mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) at karagdagang allowance sa mga teacher, pulis at militar.

Ngunit ayon kay Sen. Loren Legarda, chair ng Senate committee on finance, naging batas din sa 2017 GAA ang paglikha ng karagdagang rehabilitation center, umento sa subsistence allowance ng mga preso at pensyon sa post-World War 2 veterans at centenarians.