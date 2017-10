48 oras sa inalertong kontrabando

Iniutos ni Bureau of Customs (BOC) Commissioner Isidro Lapena ang mas mabilis na pagpro­seso sa pag-iinspeksyon at pagpapalabas ng mga kargamento na inisyuhan ng alert order.

Ayon kay Lapena, dapat ay makumpleto ang pagproseso sa mga nasabing kargamento sa loob lamang ng dalawang araw.

Kadalasan aniya ay inaabot ng dalawang buwan bago matapos ang inspeksyon at pagpapalabas sa mga naisyuhan ng alert order.

Ayon kay Lapena, ang napakatagal na pagpro­seso ay nagiging dahilan para makakolekta ng ‘tara’ ang mga tiwaling kawani ng BOC.

“Tara comes in when the containers are not immediately released. The businessmen, wan­ting for their cargoes to be released, would offer (amount) to expedite the facilitation of their shipment,” paliwanag ni Lapena.

Aniya, ang opisyal na nag-isyu ng alert order ang responsable sa pagtiyak na maipoproseso ang inalertong kargamento sa loob ng 48 oras.

Kasunod ng pagbuwag sa Command Center ng BOC, ang pag-iisyu ng alert order ay ibinigay na sa mga Deputy Commissioner for Intelligence Group at Enforcement Group at sa mga district collector.