44% Pinoy kaliwete!?

Umaabot sa 44 porsyento ng mga Pinoy ang kaliwete o umiibig ng higit sa isang tao nang sabay, ayon sa isang survey.

Lumabas sa Fourth Quarter 2016 survey ng Social Weather Station (SWS) na may 43 porsyento naman ng mga Pinoy ang stick to one o naniniwalang imposibleng pagsabayin ang pagmamahal sa dalawa o higit pa.

Ito ang lumabas na resulta sa isinagawang survey noong Disyembre 3-6, 2016 kung saan harapang tinanong sa 1,500 respondents na “Sa inyong palagay, maaari po bang umibig ng higit sa isang tao nang magkasabay?”

Umabot sa 25 porsyento ang sumagot ng “talagang posible”, 19 porsyento naman ang nagsabing “medyo posible”, 6 porsyento ang sumagot ng “medyo hindi posible, 37 porsyento ang nagsabing “talagang hindi posible” habang 12 porsyento naman ang sumagot ng “hindi tiyak kung posible o hindi”.

Nagkaroon din ng follow up question sa respondents kung saan tinanong sila kung “naranasan na po ba ninyo na umibig sa higit pa sa isang tao ng magkasabay?”

Isa sa bawat lima sa respondents ay nagsabing naranasan na nila na umibig sa higit pa sa isang tao na magkasabay.