Sinimulan na ng mga Simbahang Katoliko ang 40 araw na pagluluksa para sa mga napaslang sa drug war at iba pang mga biktima ng karahasan gayundin para sa pagtatapos ng giyera sa Marawi City.

Ito ay kasunod na rin ng panawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines (CBCP) sa pamamagitan ng statement na “Lord Heal our Land” at pirmado ni CBCP President at Lingayen-Dagupan Archbishop Socrates Villegas.

Ang unang araw ng pagluluksa ay idinaos nitong Sabado, September 23 at ito ay magtatapos sa November 1.

Ang pagluluksa ay ipapakita sa pamamagitan ng pagdarasal ng rosaryo at pagsisindi ng kandila.

Sa Pangasinan, mismong si Archbishop Villegas ang nanguna sa aktibidad na sinimulan sa pamamagitan ng prusisyon ng mga deboto sa paligid ng St. John Evangelist.

Sinundan ang prusisyon ng pag-aalay ng kandila at pagdarasal, at ilang minutong katahimikan na sinabayan ng pagtunog ng kampana ng simbahan.