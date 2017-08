4 sabay-sabay sa madugong semplang

Duguan sa matitinding sugat na inabo ang apat na motorcycle rider nang magkakasabay itong sumemplang sa kanilang minamanehong motorsiklo dahil sa mga grabang nagkalat sa kalsada sa Roxas Boulevard, Pasay City kahapon ng hatinggabi.

Agad naman naisugod sa Pasay City General Hospital ang mga biktima na sina Raymond Canalda, 32; Rannie Guevara, 19; Abdul Mohammad Jr., 32; at Joel Graciano, 27, upang lapatan ng lunas sanhi ng mga sugat at pasa sa iba’t ibang bahagi ng katawan.

Batay sa imbestigasyon ng Pasay City Traffic Bureau, dakong alas-12:00 ng hatinggabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Roxas Boulevard northbound ng nasabing lungsod.

Galing umano ang mga biktima sa Cavite at magkaka-convoy patungo­ ng Maynila, ngunit habang binabagtas ang nasabing lugar ay nasa harapan nila ang isang kotse at apat na dump truck. Isa sa mga dump truck ang bumukas ang pinto sa likuran at tumapon ang mga graba na may malalaking bato sa kalsada.

Hindi agad namalayan ng mga biktima ang mga tumapong graba at bato kaya nagsemplangan ang mga ito lulan ng kanilang motorsiklo.

Agad naman inimbitahan ng mga awtoridad ang driver ng truck na nakilalang si Ruben Pablo Jr. upang magpaliwanag hinggil sa pagkakahulog ng mga graba sa nasabing lugar.