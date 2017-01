4 PATAY SA LAKAD BOYS

By Armida Rico

Apat na katao, kabilang ang mag-live-in partner, ang nasawi makaraang pagbabarilin ng sumulpot na anim na kalalakihan sa loob ng isang compound sa Brgy. San Nicolas, Pasig City kahapon ng hapon at naglakad lamang na parang walang nangyari pagkatapos ng krimen.

Sanhi ng maraming tama ng hindi pa mabatid na kalibre ng baril sa iba’t ibang bahagi ng katawan ay namatay din sa pinangyarihan ng insidente ang mga biktimang sina Rex Sta. Ana, ang live-in partner nitong si Estrella Montefalcon, nasa hustong gulang, dalawang buwang buntis at ang dalawa pang lalaki na sina Jeffrey Cartas at Rene Balaquiao Borgeos, kapwa nasa hustong gulang at mga naninirahan sa R. Bedana St., Brgy. San Nicolas nang nasabing lungsod.

Sa isinumiteng report ni Eastern Police District (EPD) Director Chief Supt. Romulo Sapitula, dakong alas-1:45 ng hapon nang maganap ang insidente sa 6 R. Bedana St. ng nasabing lungsod.

Ayon kay Senior Supt. Orlando Yebra, Jr., hepe ng Pasig City Police, naganap ang insidente sa isang compound kung saan mayroon isang apartment na may dalawang palapag na pag-aari ng mag-live-in partner na sina Sta. Ana at Montefalcon.

Habang nasa labas ang mag-live-in ay bigla na lang pinagbabaril ang mga ito ng anim na armadong kalalakiha at sina Cartas at Balaquiao.

Nang kapwa duguang bumagsak ang mga biktima ay palakad lamang na tumakas ang mga salarin.

Ayon naman sa asawa ni Cartas, na si Angel, iniwan niyang natutulog ang kanyang asawa sa loob ng bahay at siya ay namalengke lamang. Pagbalik nito ay nakitang duguang nakabulagta at wala nang buhay ang kanyang asawa.

Ayon sa pulisya, ang nasawing mag-live-in ay sumuko na sa Oplan Tokhang sa Pasig City Police.

Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng masusing imbestigasyon ang mga awtoridad at inaalam kung may kaugnayan sa droga ang pagpatay sa mga biktima.