4 lalantad na DDS members pakikinggan din ng Senado

Kung mayroon pang apat na kasapi ng Davao Death Squad (DDS) ang kakanta hinggil sa naging­ partisipasyon nila sa pagpatay sa Davao City noong panahon ni dating mayor at ngayon ay Pa­ngulong Rodrigo Duterte, handa si Sen. Panfilo Lacson na magsagawa ng pagdinig sa kanilang magiging rebelasyon.

Gayunman, sinabi ni Lacson na kailangang pagbotohan sa plenaryo ng Senado ang muling pagbubukas ng imbestigasyon ng DDS na isinara ng Senate committee on public order and dangerous drugs noong Marso 6 matapos makapagbi­gay ng testimonya si retired SPO3 Arthur Lascañas.

“If somebody will make a manifestation on the floor to reopen and it’s voted on favorably by the majority of the senators and referred to the public order committee, I have no choice. I can’t reopen unilaterally since terminated na ang hearing on Lascañas,” ani Lacson sa ipinadalang text message.

Nauna rito ay sinabi ni Lascañas na may apat pang miyembro ng DDS ang nakahandang lumabas at magbigay ng salaysay.

Kinumpirma naman ni Sen. Antonio Trillanes IV ang apat pang testigong gustong lumantad subalit kailangan pang iberipika ang katotohana­n ng kanilang sasabihin sa publiko.

Sinabi pa ni Trillanes na kailangan ding ipaunawa sa apat ang magiging implikasyon ng paglantad nila sa publiko ­dahil sa peligrong kanilang pagdadaanan kapag tumestigo laban sa pinakamataas na lider ng bansa.