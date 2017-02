4 kawatan sa bus arestado habang naglalakad

Tweet on Twitter

Arestado ang apat na notoryus na ‘bus robbers’ kabilang ang isang babae matapos na abutan ang mga ito habang naglalakad ng mga miyembro ng Manila Police District (MPD) makaraang magpasaklolo ang isang nabiktimang pasahero ng bus, kamaka­lawa ng madaling-araw sa ­Pedro Gil corner Taft Avenue, Maynila.

Kinilala ni PS/Insp. Salvador Iñigo, Jr. ang mga suspek na sina Michael Estacio, 36; Danilo Reynante Malabanan Jr., 37, kapwa taga-B11 L 46 Sunshine Ville, Brgy. Cabuco, Trece Martires City, Cavite; Ro­nald Narciso, 36, ng 2149 Linao St., Paco, Maynila; at Crisamer Dotimas, alyas ‘Risa’, 42, taga-B11 L28 Hugo Pe­rez Golden Horizon, Trece Martires City, Cavite.

Naaresto ang apat matapos parahin ng biktimang si Rosalie Rodriguez, 46, resi­dente ng 400 Lallana St., Tondo, Maynila ang nagpapatrulyang sina PO2 Jo­sue Ledesma Jr., PO2 Ro­naldo Javier at PO1 Jeremiah John Quiambao dakong alas-singko ng mada­ling-araw at humingi ng tulong kung saan itinuro ang mga holdaper na naglakad patungo sa may Pedro Gil.

Hindi na nag-aksaya ng panahon ang mga pulis at isinakay ang biktima, tinunton ang pinuntahan ng mga holdaper at nang makita ay hinarang.

Nang kapkapan, nakuha sa mga suspek ang mga armas at gamit ng naholdap.