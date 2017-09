4 holdaper sa Bulacan nadakip sa police operation

By Jun Borlongan

Nadakip ang apat na kalalakihang itinuturong sangkot sa serye ng panghoholdap sa Bulacan makaraang makorner ng Sta. Maria police matapos holdapin ang isang 18-anyos na binata at tangayin ang personal nitong kagamitan sa Barangay Guyong, Sta. Maria, Bulacan kamakalawa.

Ang mga nahuling holdaper ay kinilala ni P/Supt.Raniel M. Valones, Sta. Maria police chief na sina Emmanuel Gonzales ng Barangay Guyong Sta. Maria; Edward Florez ng Barangay Borol 1st;Richard Estabillo at Jefferson Policarpio,kapwa ng Northville 6, Barangay Santol,pawang sa bayan ng Balagtas.

Ang mga nadakip na suspek ay nakapiit ngayon sa Sta. Maria Municipal Jail at nahaharap sa mga kasong kriminal matapos na makumpiskahan din ng drug paraphernalia at hinihinalang sangkot sa mga holdapan sa ilang bahagi ng Bulacan gamit ang motorsiklo partikular sa bayan ng Balagtas.

Nabatid na nagsagawa ng follow-up operation ang Sta. Maria police matapos mareport na huling hinoldap ng grupo ang isang 18-anyos na binata sa Barangay Guyong, Sta.Maria at matapos makatanggap ng impormasyon sa kinaroroonan ng mga suspek ay nakorner ang mga ito at hindi na nagtangka pang tumakas at manlaban.

Patuloy pa din ang imbestigasyon ng pulisya sa posibleng mga kaso ng panghoholdap na kinasasangkutan ng nasabing grupo at hindi inaalis ang posibilidad na sangkot din sa ilegal na droga matapos makumpiskahan ng drugs paraphernalia sa kanilang hide-out nang masakote ng awtoridad.