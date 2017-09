4 holdaper natiklo

By Armida Rico

Nasakote ng mga nagpapatrolyang pulis ang apat na holdaper na nambiktima ng mga pasahero habang pababa ang mga ito sa isang pampasaherong bus sa kahabaan ng EDSA kamakalawa ng gabi sa Makati City.

Kinilala ni Senior Supt. Jerry Umayao, hepe ng Makati City Police ang mga nadakip na suspect na sina Raffy Boy Siera de Dios, 25; Danilo Mojica, 24; John Ronald Vadilla 33; at Jerry Navarro 37, pawang mga naninirahan sa 4856 Rosal St. Sta Mesa Manila.

Sa isinumiteng report ni Umayao, naaresto ang mga suspect dakong alas-8:00 ng gabi habang pababa sa isang pampasaherong bus sa bahagi ng Buendia Avenue at kanto ng Pasong Tamo Barangay Pio Del Pilar nang nasabing lungsod.

Nagpanggap na mga pasahero ang apat na suspect na armado ng mga patalim, at isang biktima na kinilalang si Paul Jhon Alviar,26, binata, bagger, at naninirahan sa Mandaluyong City ang nakuhanan ng cellphone at P2,300 pesos.

Matapos na maisagawa ang panghoholdap sa loob ng bus dito naman natiyempuhan ng mga nagpapatrulyang pulis ang kahina-hinalang kilos ng mga suspect habang nagmamadaling pababa ang mga ito.

Hanggang sa nasakote ang mga ito at nakumpiskahan ng patalim at hindi na narekober ang cellphone at pera ng biktima.

Agad na dinala sa nasabing himpilan ng pulisya ang mga suspect at sasampahan ng kasong robbery at illegal possession of deadly weapon sa Makati Prosecutor’s Office laban dito.