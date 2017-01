4 DEDBOL SA QC DRUG OPS

Apat na drug perso­nalities ang nasawi dahil sa walang takot na paglaban sa mga alagad ng batas sa magkakahiwalay na drug operations ng Quezon City Police District (QCPD) kamakalawa ng gabi.

Ayon kay Chief/Insp. Titoy Jay Cuden, hepe ng Public Information Office (PIO) ng QCPD, nakilala ang mga nasawi na sina John Patrick Palculan alyas ‘Louie’, 30, ng No. 65 Sto. Niño St., Brgy. Holy Spi­rit, na kilala umanong drug pusher sa naturang barangay; Christopher Malanum y Estrella, alyas ‘Topher’, 24, ng Brgy. Sauyo, Novaliches; Jeffrey David y Legarda, alyas ‘Jeff Tato’, 25, ng Upper Visayas Avenue, Brgy. Sta. Lucia, Novaliches, na nasa drug watch list umano ng QCPD Stn. 4, at Edgar Mendoza ng Standford St., Brgy. E. Rod­riguez, Cubao, Quezon City, na isa umanong notorious drug personality ng QCPD Stn. 7.

Unang nangyari ang buy-bust operation dakong alas-8:40 ng gabi na ikinasa ng SAID-SOTG ng QCPD Stn. 4 laban sa nasawing suspek na sina Malanum at Palculan habang nakatakas ang dalawang kasama nito na sina alyas ‘Toto’ at alyas ‘Ngo-Ngo’ na taga-Brgy. Sauyo, Novaliches.

Nakatunog umano ang mga suspek kaya’t pinaputukan ng mga ito ang mga pulis na gumanti ng putok na ikinasawi ni Malanum.

Narekober sa crime scene ang walong heat-sealed transparent plastic sachets ng shabu, isang caliber .38 revolver, apat na basyo ng bala, dalawang basyo ng .9mm na baril.

Dakong alas-11:30 naman ng gabi nang isa­gawa ng QCPD Stn. 5 ang buy-bust laban sa nasa­wing si David sa Marianito St., Brgy. Gulod, Novaliches, Quezon City.

Nakuha sa crime scene ang isang Colt .45 caliber pistol na may serial number 834915 at may laman na pitong bala, pitong basyo ng bala at P500 buy-bust money.

Dakong alas-3:19 kahapon ng madaling-araw nang magsagawa naman ng buy-bust operation ang QCPD Stn. 7 sa 057 Westpoint St., Brgy. E. Rodriguez, Cubao, Quezon City.

Dito nasawi ang nanlaban na si Mendoza, at narekober ang P500.00 buy-bust money at transparent plastic sachet of shabu.