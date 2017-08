4-day work week lusot na sa Kamara

Aksyon na lang ng Senado ang kailangan para­ maipatupad na ang 4-day work week lalo na sa government offices, matapos itong aprubahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso sa ikatlo at huling pagbasa.

Walang tumutol nang isalang sa botohan ang substitute House Bill 6152 o compressed work week na inakda nina Quezon City Rep. Winston Castelo at Baguio City Rep. Mark Go at agad na itong ibinigay sa Senado para sa kanilang hiwalay na bersyon.

Sa ilalim ng nasabing panukala, imbes na 5 araw ang pasok ng mga manggagawa sa gobyerno at pri­badong sektor ay gagawin na lamang itong 4 na araw subalit kailangang pahabain ang oras ng pagtatrabaho upang mabuo ang 48 oras na pagtatrabaho sa loob ng isang linggo.

Nangangahulungan na imbes na 8 oras ang pasok araw-araw ay maaari itong gawing 10 oras.

“The rationale and objective of a compressed workweek scheme is to promote business competitiveness, work efficiency and labor productivity,” ayon kay Go sa ipinasang panukala.