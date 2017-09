4 bagets na high sa drugs nanaksak ng 2, nagtatawanan pa nang tumakas

Apat na teenagers na pawang lango sa iligal na droga ang nag-trip manaksak ng isang jeepney driver at kapitbahay nitong 16-anyos at nagtatatawanan pa umano nang tumakas sa Lungsod ng Navotas kahapon ng madaling araw.

Sa ulat ni Navotas Deputy Police Chief for operation PSupt. Ferdinand Balgoa ay kinilala ang mga biktimang sina Cesar Labe, 22, ng B. Cruz Street, Barangay Tangos ng nasabing lungsod at kapitbahay niyang 16 anyos na si Grant Nathan Paderong na nasa malubhang kalagayan sa Tondo Medical Center at sumasailalim sa surgical operation dahil sa alanganing tama sa kanyang braso at likuran.

Naglalakad lamang umano sa kahabaan ng M. Naval Street patungo sa San Roque Church ang mga biktima ganap na alas-singko pasado ng madaling-araw nang bigla na lamang sumulpot sa kanilang daraanan ang hindi nakilalang mga suspek na halatang lango sa ipinagbabawal na gamot at pinagtulungan silang pagsasaksakin.

Ayon sa ilang nakasaksi ay nagtatawanan pa umano ang mga suspek habang papaalis sa lugar para tumakas.

Agad namang nasaklolohan ang mga biktima at naisugod sa nasabing pagamutan.

Ayon naman sa isinagawang imbestigasyon ng pulisya ay wala naman umanong nalalaman ang mga kapitbahay at kaanak ng mga biktima na nakaalitan o nakaaway ng mga ito kaya hinala ng mga awtoridad ay posibleng napagtripan lamang ang dalawa.

Samantala ay mabilis din naman nagsagawa ng follow up operation ang mga tauhan ng Navotas City Police Community Precinct (PCP) II ngunit bigo silang masakote ang mga salarin.

Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagtugis sa mga ito.