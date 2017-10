MULING nabuhay ang Twitter account ni Maine Mendoza. Kahapon nga ay ibinalik niyang muli ang Twitter account niya na meron ng 4.5 million followers.

Ang hu­ling tweet pa ni Maine ay noong June kaya may apat na buwan din talaga siyang namahinga sa Twitter, sa kabila ng marami sa mga fans niya ang nakikiusap na muli siyang bumalik sa Twitter world.

A post shared by Maine Mendoza (@mainedcm) on Aug 28, 2017 at 9:08pm PDT

Nang mawala sa Twitter, hindi naman pinaba­yaan ni Maine ang Instagram account niya at doon siya masipag mag-post, lalo na ng mga Instagram stories.

Alam naming babalik at babalik si Maine sa Twitter at sabi nga, no doubt na ngayon na ang Tamang Panahon lalo pa nga at may sarili siyang librong inilo-launch, ang Yup! I Am The Girl.

Wala pang isang araw, kulang 5,000 na ang nag-reply at nag-comment sa pag-reactivate niya ng Twitter niya. At nasa 12,000 ang nag-retweet.

Kung ang ilang mga bashers ang dahilan sa pag-deactivate ni Maine ng kanyang Twitter, ang mga AlDub Nation naman ang dahilan ng muli niyang pagbabalik.

Ayon kay Maine, “Thank you very much, Aldubnation! Salamat sa suporta at pagmamahal na walang sawa niyong binibigay.”

Sa Thursday ang alam naming autograph signing ni Maine ng kanyang libro. Curious kaming makita at mabasa ito dahil ayon sa kuwento sa amin, si Maine raw talaga ang nagsulat from start to end at napakaraming malalaman sa libro tungkol sa kanya na hindi pa rin talaga alam ng publiko.

Melason makamandag pa rin sa fans

8M na ang FB followers

HINDI kami magugulat kung mabibigyan si Jason Francisco ng mas seryosong role. Though, alam daw niya na hindi naman niya mabibitawan ang pagiging komedyante.

Pero inamin nito na in real-life, hindi naman daw talaga siya komedyante.

“Sa totoo lang, paglabas ko ng PBB, naging comedian na ko. Parang sila ang nagpangalan sa akin na comedian. Kasi, nakakatawa raw ako, ‘yung punto ko.”

Ang misis daw niya na si Melai Cantiveros ang totoong komedyante. Pero siya raw kasi, seryoso raw siyang talaga sa totoong buhay.

“Hindi naman ako nagpapatawa, pero natatawa sila. Kaya in-embrace ko na lang. Siyempre, ito ang aking trabaho at kailangan kong magtrabaho para sa future ko.

“Pero, hirap na hirap po talaga akong magpatawa sa totoong buhay. Hindi po talaga ko komedyante.

Kasi, sa totoo lang, mas sanay ako sa reality show. Kasi, ang hirap magpatawa ng may script. Feeling ko, mas ano ko sa impromptu.”

Nabanggit daw niya sa bago niyang manager na si Perry Lansigan ang tungkol dito. Pero hindi raw niya maiaalis sa sarili pa rin niya na siguro, nakakatawa talaga siya. Pero kung sakali, gusto rin daw talaga niyang makagawa ng kahit paano ay seryoso.

Kahit daw magkaiba na sila ng network ni Melai sa nga­yon, para kay Jason, hindi raw mawawala ang Melason.

“Melason forever. Kung makikita niyo, mag-e-8 million na ang followers namin sa Facebook.

‘Yung anak namin, half million na ang followers niya. Ako, mag-half million pa lang.

“So marami pa rin Melason na nagmamahal sa amin.”