39 ang kontra kay DENR Sec. Lopez

Sa Miyerkules, Marso 1, haharap sa makapangyarihang Commission on Appointments (CA) si ­Department of Environment and Natural Resources­ (DENR) Secretary Gina Lopez.

Mayroong 27 persona­lidad ang nakalinyang sasalungat sa kumpirmasyon ng appointment ni Lopez. Sila ang mga taong ayaw sa plano ng kalihim na ipasara ang mga minaha­n na lumabag sa environmental laws.

Malusutan man ni Lopez ang 27 oppositor, mayroon pang 12 siguradong kokontra sa kanyang­ ­appointment. Ito ay ang 12-man house panel sa CA na pinamumunuan ni San Juan Rep. Ronaldo Zamora­. Kilala ang pamilya­ Zamora na may negosyo­ sa ­pagmimina.

Nitong mga nagdaang araw, hindi magkamayaw si Lopez sa pagbisita sa Senado upang hikayatin ang 13 senador na suportahan ang kanyang appointment. Marami ang sumusuporta sa kanya dahil ngayon lang nagkaroon ng DENR secretary na tunay na nanga­ngalaga sa ating kalikasan.

Mayaman si Gina Lopez. Hindi niya kailangan ng suhol kapalit ng paggahasa sa ating kalikasan.

Ngayon pa lang, tanggap na ng ilang senador na hindi makakalusot sa CA si Lopez dahil hindi papayag­ ang mga kongresista. Isang congressman lang ang mag-invoke ng Section 20, bypass na si Lopez at kailangang hingin ang reappointment ng Pangulo.

Dito masusubok ang tatag ni Pangulong Rodrigo­ Duterte. Nang maluklok siya sa puwesto, ipinangako­ niyang ipapasara ang mga minahan na sumisira sa ating kalikasan.

Paano niya maipapatupad ang ­pangakong ito kung hindi niya susuportahan all the way si Lopez?

Sa kabilang dako, magtatampo ang mga kongresista­ kung kakampihan ng Pangulo si Lopez. Sa ganitong panahon na marami ang nag-uudyok na lumaban sa administrasyong Duterte, hindi makabubuti na watak-watak ang supporters ng Pangulo sa Kamara. Alam na kung ano ang mangyayari kay Lopez!

***

Sunud-sunod ang pagdaraos ng public hearing ng Senate committee on public services sa panukalang extension ng prangkisa ng Smart Communications Inc.

Ang balita ko malapit nang mapaso ang prangkisa ng nasabing telecommunication company kung kaya’t paspasan ang public hearing.

Isa lang ang gusto ni Sen. JV Ejercito, mangako ang nasabing kumpanya na gaganda na ang kanilang serbisyo sa susunod na 25 taon at susuportahan niya ang extension ng kanilang prangkisa.

“We will be giving a franchise for 25 years, kung wala sanang mga issues okay lang na ibigay kaagad eh but marami tayong subscribers consumers na may mga issues,” wika ni Ejercito. “So they have to ­improve ako I just want to get their commitment kung ano ‘yung kanilang plan for the next 25 years on how to improve their services.”

Mayroong 68 milyong subscriber ang Smart ­kaya nga ang sabi ni Ricardo Samaniego ng Philippine ­Coalition of Consumers, magiging susunod na pangulo­ ng bansa ang sinumang pulitiko na maipagla­laban ang karapatan ng mga subscriber sa nawawalang load, drop calls, mabagal na internet at iba pa. So, ­sinong pulitiko ang gustong sumugal na ipaglaban ang karapatan ng mga subscriber?