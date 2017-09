38 SLOTS TAYA SA RONDA QUALIFYING

Tweet on Twitter

Nasa 322 siklista na ang nagpalista para makipag-agawan sa 38 slots na taya sa one-day LBC Ronda Pilipinas Luzon qualifying race sa Sabado sa Tarlac City.

Ang papalarin na makakuha ng slot ay kakarera sa main race sa kaagahan ng susunod na taon.

Una sa listahan sina former champions Santy Barnachea at Irish Valenzuela, at si SEA Games triathlon gold medalist Nikko Huelgas.

Aasintahin ni Barnachea, 41, ang pangatlo niyang titulo sa annual race na binak-apan ng LBC. Pinagharian ni Barnachea ang unang edisyon ng hagaran noong 2012, umulit noong 2015.

Naaksidente si Valenzuela pagkatapos kopoin ang 2013 title, at dalawang taon nawala.

Gagamitin ni Huelgas ang hagaran na bahagi ng paghahanda sa mga susunod na triathlon races kabilang ang 2018 Asian Games sa Indonesia.

Kasama na si reigning Ronda champ Jan Paul Morales ng Navy sa 20 qualified riders, pero papadyak pa rin sa Luzon qualifier para makipag-unahan sa P30,000 prize sa champion, P20,000 sa second at P10,000 sa third.

Ayon kay LBC Ronda project director Moe Chulani, may isa pang qualifying race sa Danao, Cebu sa Oct. 21.