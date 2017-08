32 PATAY KADA ARAW!

Ikinalugod ni Pangu­long Rodrigo Duterte ang ikinasang anti-drug ope­rations ng Philippine National Police (PNP) sa Bulacan kung saan uma­bot sa 32 kataong sangkot diumano sa kalakaran ng iligal na droga ang ­tumimbuwang sa loob ­lamang ng 24-oras.

“‘Yung namatay daw kanina sa Bulacan, 32 in a massive raid. Maganda ‘yun. Makapatay lang tayo ng mga another 32 everyday then maybe we can reduce the… what ails this country,” paha­yag ni Pangulong Duterte nang magtalumpati­ sa ika-19 anibersaryo ng Volunteers Against Crime and Corruption (VACC) sa Malacañang kahapon.

Muling binigyang-­diin ni Duterte na prayo­ridad ng administrasyon ang pagsugpo sa iligal na droga.

Pero ipinaliwanag din ng Pangulo na mahihirapan siyang tapusin ang drug problem sa loob ng ipinangakong tatlo hanggang anim na buwan.

“Let me just give you a story. ‘Yung si Albuera Mayor…(Rolando) Espinosa was lording it over doon sa Albuera, Leyte…at walang eleksyon doon. Pinapatay…at pati ­pulis na ayaw sumunod sa kanya, pinapatay. About six. Walang… No political expression there. No political free will to choose the leaders na gusto nilang magpatakbo ng bayan nila…at ‘yung mga kalaban, pinapatay, ina-ambush. Doon naman si Parojinog, almost two decades. Walang magsalita doon pari and you can buy shabu diyan sa sari-sari. ‘Di ka nga over-the-counter eh. It’s freely sold,” salaysay ni Duterte.

Binigyang-diin ng Pangulo na kung hindi­ gagawa ng kaukulang hakbang ay hindi mapuputol ang mga ganitong bulok na kalakaran.

“Ayaw ninyo kasing maniwala…I’m addressing not you, lalo na ‘yung mga human rights…that drug was eating our country. That if you do not do anything drastic. Si Duterte walang ano, drugs palagi. ‘Yan ang problema. Kaya tayo nagkikita-kita dito eh. Kaya ngayon, nakita mo 32, kanina daw sa Bulacan. It’s really a problem. It takes a toll on the lives of people whether you are really the victim or the criminal. Walang ka­tapusan ito,” ani Duterte.

Ang masaklap, anang, Pangulo ay hindi talaga maiwasan na kung sino ang inaasahang ahensya na susugpo ay may pagkakataon pa na ang mga ito pa ang pasimuno sa problema.

“Hindi ko alam na ‘yung pulis na kasama ko dapat nandoon, mga generals…and little did I ­realize that the very agency I was relying on to protect us from the smuggling of drugs from abroad, ‘yun pala ang nag-i-import rin ng drugs,” himutok ni Duterte.

Iginiit muli ng Pangulo na desidido siya na tapusin ang problema ng iligal na droga sa bansa para mapangalagaan at maprotektahan ang susunod na hene­rasyon ng mga Pinoy.

“You can prosecute me after or now, whatever. You can assassinate me. But it do not ­really help unless we are all — like persuasion na tapusin talaga natin ito for the next generation,” sabi ni Duterte.

“‘Yung mga gunggong diyan na sinasabi na hindi kaya. Sabi, hindi pala niya kaya. Kung kayo ila­gay dito sa lugar ko. Eh ako mismo ang nag-uutos ng patayan, hindi ko nga kaya, kayo pang mga…Huwag na tayong mag-drama dito. You will be far worse than what you have now,” giit ni Duterte.