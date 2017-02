31st EDSA anniv pinakamalungkot, pinakamakabuluhan din

Tinuring na pinaka­malungkot at pinakama­ka­buluhan ng isang mambabatas ang paggu­nita nga­yong taon sa 31st EDSA People Power Revolution dahil na rin sa maraming pangyayari sa unang taon ng Duterte administration.

Ayon kay Akbayan Rep. Tom Villarin nga­yong taon naisakatuparan ang pagpapalibing nang palihim kay dating Pa­ngulong Ferdinand Marcos, pagpapatigil sa debate sa death penalty bill sa Kamara, ratsada ang paglabag sa karapatang pantao at ratsadang pagpapaaresto kay Sen. Leila de Lima.

Hindi umano maikakaila na sa lahat ng negatibong pangyayarin­g ito ay nakamasid ang ­international community.

Paalala ni Villarin na hindi dapat makalimot ang mga Filipino sa kung ano ang tunay nitong ipinaglaban sa Edsa.

“Habang nakatingin sa atin ngayon ang buong mundo, huwag sana tayong­ makalimot.

Huwag tayong magpadala sa mga kasinungalingang bunsod­ ng galit, paghihiganti, at higit sa lahat, ng takot. Mangahas tayong magsalita, tumindig, at kumilos nang naayon sa tama at naaayon sa ating mga paniniwala bilang mga Pili­pino. Patunayan natin sa ating mga sarili at sa buong mundo: ‘Di na tayo muling magpapadikta kahit kanino dahil malaya tayo,” pahayag ni Villarin.

U-turn sa Duterte admin

Sa panig ng grupong Gabriela sinabi nina Rep. Emmi De Jesus at Rep. Arlene Brosas na tila pabalik sa nakaraan at pagtalikod sa Edsa ang nangyayari sa bansa sa ngayon, pangunahin na umano rito ang kaliwa’t kanang pag-aresto at pagpatay sa mga political activists.

Mula umano nang i-terminate ang peace talks noong Pebrero 3 ay 20 activists na ang napatay sa military operations at pagsusulong ng death penalty.