3 napatay sa Masbate encounter

By Edwin Balasa

Patay ang tatlo katao kabilang ang isang lider ng notoryus na gun for hire group at tinaguriang number 2 most wanted ng Bicol region matapos ang naganap na engkwentro kamakalawa ng hapon sa bayan ng Mandaon, Masbate.

Kinilala ang mga nasawi na sina Leonardo del Rosario, alyas ‘Padoy’, lider ng notoryus na Del Rosario at Sako Gang; Norberto Del Rosario, ama ni Padoy; at kamag-anak na si Alemado Del Rosario.

Ayon kay Ma. Luisa Calubaquib, tagapagsalita ng Police Regional Office (PRO) 5, naganap ang engkwentro dakong alas-4:15 ng hapon sa cros­sing ng Villa Alvarez sa Barangay San Pablo sa ba­yan ng Mandaon matapos isilbi sana ng kapulisan ang anim na warrant of arrest laban kay Leonardo subalit nanlaban ang mga ito dahilan upang ratratin at mapatay ng mga awtoridad.