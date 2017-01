3 lalaki niratrat habang nag-iinuman

By Betchai Julian

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Teorya ng pulisya na may kaugnayan sa iligal na droga ang pamamaril at pagpatay sa tatlong lalaki sa Brgy. 4, San Mateo, Isabela kamakalawa ng gabi.

Ang mga nasawi ay kinabibilangan ng drug surrenderee na si Allandel Barbasa, 27, binata at residente ng Brgy. 4, San Mateo, Isabela, at dalawang kainuman na sina Oneil Ryan Esquivel, 19, binata, residente ng Brgy. 3, San Mateo, Isabela, at Rexson Pascua, 30, ng Pateros, Maynila.

Ayon sa ulat, nag-iinuman umano ang tatlong biktima nang biglang dumating ang suspek na nakasuot ng black cap at blue jacket.

Unang pinaputukan si Barbasa at isinunod ang dalawang nadamay na kainuman na sina Pascua at Esquivel.