3 krimen na lang sa bitay

Mula sa orihinal na 21 na heinous crime na nakapaloob sa House Bill 4727 o balik parusang bitay, ibi­naba na lamang ito sa tatlo kabilang na ang plunder.

Ito ang kinumpirma ni House majority leader Rodolfo Farinas matapos ang ipinatawag na all party caucus kahapon para desisyunan kung anong mga krimen ang isasama sa mga bibitayin kapag naibalik na ng tuluyan ang parusang kamatayan.

“Ang napagkasunduan we whittle it down to the minimum number of offenses muna,” ani Farinas kaya mula sa 21 heinous crimes ay ibinaba na ito sa tatlo na kinabibila­ngan ng treason, drug related cases at plunder.

Sa orihinal na panukala, 21 ang inilistang krimen na paparusahan na bitay na kinabibilangan ng qualified theft, qualified bribery, parricide, murder , infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence, carnapping, destructive arson at iba pa.

Mananatili ang lahat ng mga kasong may kaugnayan sa ilegal na droga maliban sa ‘possession of probitibed drugs” na 10 gramo habang bitay naman sa mga nagmamantine ng laboratoryo, pagbebenta, pag-angat at iba pa.

“Tinanggal namin ang possession. ‘Yung possession ay ‘di na kasama (sa bill),” ani Farinas kaya ­aamyendahan sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas kapag isinalang na sa period of amendments.