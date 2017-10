3 kawatan arestado dahil sa CCTV

Tweet on Twitter

Hindi na nakatanggi sa ginawa nilang panloloob ang tatlong “kawatan” makaraang arestuhin ng mga tauhan ng Manila Police District- Police Statioon 4 nang makilala sa pamamagitan ng nakakabit CCTV ,kamakalawa ng gabi sa Sampaloc,Maynila.

Nadakip nina PO1 Jucel Cabo at PO1 Mark Angelo Aguilar, ang tatlong suspek na nakilalang sina Ruben Perez,22,tricycle driver at taga 1011 Fajardo St. Sampaloc; Eduardo Velasquez,29 ;at Ryan Perez,26,kapwa taga 1011 Fajardo St. Sampaloc,Maynila sa isinagawang follow-up operations.

Sa reklamo sa pulisya ni Jonathan Escario,45,negosyante at taga 1031 J. Fajardo Ext.corner Batanes St. Sampaloc,Maynila , nagulat siya nang makitang sira na ang kaha ng kanyang tindahan na naglalaman ng P69,000.

Natangay rin ng mga suspek ang 3 cellphones at 2 check book ng Security Bank at nang panoorin ang nakakabit na CCTV ,kitang kita ang pagnanakaw na ginawa ng tatlong suspek.

Una umanong naresto si Ryan sa isinagawang follow-up operation at nang mahuli sina Rube at Velasquez ay kapwa nila idiniin si Ryan na pasimuno sa paganakaw.

Sinampahan ng kasong robbery sa Manila Prosecutors Office (MPO) ,ang tatlong suspek. (Juliet de Loza-Cudia)