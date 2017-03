3-DAY STRIKE ISOSORPRESA

Hindi isa, hindi dalawa kundi tatlong araw na walang puknat na welga ang ikakasa ng transport sector para kalampagin ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board (LTFRB) hinggil sa planong phase-out sa mga lumang public utility jeep (PUJ).

Ayon kay Jun Magno, presidente ng grupo, hindi sila magbibigay ng maagang anunsyo kung kelan ikakasa ang tuluy-tuloy na tatlong araw na transport holiday upang maramdaman ng LTFRB ang galit ng mga tsuper at operators.

“Wala pa kaming sinasabing petsa kung kelan itong 3-day strike. Iaanunsyo lang namin ito one-day before namin simulan,” pahayag ni Magno.

Kinondena rin ng Stop&Go Coalition ang balak ng Department of Transportation (DOTr) na taasan ang financial requirement sa mga ope­rators at hindi na rin papayagan ang paisa-isang kuha ng prangkisa.

Sa ilalim ng nilulutong direktiba ng DOTr, oobligahin ang mga PUJ operators na magkaroon ng P7 milyong kapital bago bigyan ng prangkisa habang P12 milyong kapital naman ang para sa mga taxi operators at tig-12 units ang minimum fleets sa kada operator.

Bukod dito, obligado rin umano ang mga ope­rators na lagyan ng GPS at WiFi service ang kanilang mga jeepney kaya sigurado umanong mga mayayaman lamang na operators ang makakatugon dito.

“Sobra-sobrang pahirap na ito para sa transport sector. Sa kabila ng paghihirap namin dahil sa hindi maawat-awat na oil price hike at pagtaas ng mga bilihin, heto ang DOTr at LTFRB lalong ibinabaon sa hirap ang mga tsuper at operators. Tama na ito, kailangan na nating kumilos,” giit ng grupo.

Umapela kahapon ang Metropolitan Manila Development ­Authority (MMDA) sa transport group hinggil sa plano ng mga ito na magsagawa ng tatlong araw na strike dahil malaki umano ang magiging epekto sa mga motorsita at mga mananakay.

Ayon kay MMDA General Manager Tim Orbos, lagi namang ­handang tumulong ang pamahalaan sa mga maapektuhang motorista at mana­nakay kapag may mga pagkilos, subalit mas makakabuti aniya na huwag nang ituloy ito ang kilos protesta at makipagdiyalogo na lamang sa kanila para ayusin kung ano man ang mga problema.

“We had two strikes already. We are ready to assist the commuters, but we hope that the Stop and Go will postpone its plan. We can sit and talk on this matter,” ani Orbos.

Matatandaan na kamakailan lamang ay nagsagawa ng magkahiwalay na strike ang Stop and Go at PISTON, na nagparalisa sa ilang motorista at commuters.