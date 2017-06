3 CA justices tinawag na ‘gago’ ni Alvarez

By Bernard Taguinod

“That’s gross ignorance of the law. Mga gago ‘yang tatlong justices na ‘yan!”

Ito ang sagot ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez nang tanu­ngin ng mga mamamahayag ukol sa contempt proceeding na ginagawa umano ng Court of Appeals (CA) laban sa kanya at House Sgt-At-Arms ret. Lt. Gen. Roland Detabali dahil sa hindi pagsunod sa kautusang palayain ang Ilocos 6.

Tatlong beses pinuntahan umano ng sheriff ng CA ang Kamara para ihain ang release order na pinirmahan nina Associate Justice Stephen Cruz, acting presiding justice ng CA Fourth Division at Associate Justices Edwin D. Sorongan at Nina G. Antonino-Valenzuela.

Gayunpaman, hindi sinunod ni Detabali ang kautusan ng CA kaya nananatili sa kanilang kustodiya ang anim na empleyado ng Ilocos Norte government na kinontemp (contempt) matapos hindi umano nagsabi ng katotohanan sa imbestigasyon ng House committee on good government and accountability.

Mula noong Mayo 31, 2017 ay nakakulong sa Kamara sina Pedro Agcaoili, chairman ng Bids and Awards Committee ng provincial government, treasurer Josephine Calajate, ­accountant Edna Battulayan, Budget Officer Evangeline Tabulog at empleyadong sina Genedine Jambaro at Encarnacion Gaor.

Ang mga nabanggit ay kabilang sa mga ipinatawag ng nasabing komite na nag-iimbestiga sa pagbili ng provincial government sa ilalim ni Ilocos Norte Gov. Imee Marcos ng mga sasakyan gamit ang tobacco ­excise tax na nagkahalaga ng P66.4 million subalit na-contempt dahil hindi umano nagsabi ng katotohanan.

Dahil dito, tumakbo ang mga abogado ng Ilocos 6 sa Court of Appeals kung saan nakakuha ang mga ito ng pabor na ­desisyon subalit patuloy na iginigiit ni Alvarez na hindi puwedeng pakialaman ng Hudikatura ang Kongreso na kanilang co-equal body.