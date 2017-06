3 BATANG EVACUEES PATAY SA GUTOM

Dahil sa matinding hirap na dinaranas, tatlong batang evacuees na ang namatay at daan-daang iba pa ang dinadapuan na ng iba’t ibang sakit sa mga eva­cuation center ng mga nagsilikas na mga residente ng Marawi City.

Ayon sa ilang volunteer doctors sa evacuation centers ang kakapusan ng maayos na kapaligiran na sinabayan pa ng gutom ang panguna­hing dahilan ng panghihina na kalaunan ay na­ging sanhi ng kamatayan ng tatlong paslit.

Sinasabing humihina na ang resistensya ng mga evacuees lalo na ng mga sanggol at bata bunsod ng limitadong supply ng pagkain na dumarating.

Karaniwan sa mga sakit na kumakapit sa mga evacuees ay pneumonia, dehydration at ­diarrhea na sanhi ng pagkasawi ng tatlong paslit.

Ang mga covered courts sa Lanao del Sur at Iligan City ay siksikan na dahil sa patuloy na pagdagsa ng mga evacuees kaya mas madaling nagkakahawaan ng sakit.

Mula Hunyo 8 hanggang kahapon, ilang batang evacuees na sa Saguiaran, Lanao del Sur ang namamatay.

“We have three deaths here all because of severe dehydration… Cases of diar­rhea and pneumonia are going up,” ayon kay Dr. Nariman Lao Taha, volunteer doctor sa evacuation center.