3 bala itinanim sa bungo

By Nonnie Ferriol

Tatlong bala ng hindi mabatid na kalibre ng baril ang itinanim sa bungo ng 33 anyos na lalaking metal installer makaraang pagbabarilin ito ng hindi kilalang suspek sa Brgy. Commonwealth, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Nakilala ang biktima na si Ronald Barba y Ramos, kasal, tubong Naga Camarines Sur, at naninirahan sa Gold St., ng nasabing Barangay.

Base sa pahayag kay P02 Julius Raz, ng CIDU dakong alas -6:15 ng gabi ng mangyari ang pamamaril sa tapat ng isang bahay sa 688 Martan St., Brgy. Commonwealth.

Ayon naman sa naging salaysay ng vendor na si Rosemary Castillo sa imbestigador, abala umano siya sa pag-aayos ng kanyang mga paninda ng makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril sa kalapit lang na lugar kung kaya’t dahil sa sobrang takot sa kanyang buhay ay napadapa siya.

Nang tahimik na umano ay muli siyang bumangon at pinuntahan ang pinanggalingan ng putok at nadiskubre ang duguan bangkay ng biktima.

Sa pagsisiyasat ng Scene of the Crime Operatives (SOCO) sa pangunguna ni Chief /Insp. Mary Grace Alvarez, narekober sa crime scene ang tatlong basyo ng bala at dalawang tingga.